Franse activisten breken binnen in villa gelinkt aan Poetin en willen er nu Oekraïense vluchtelingen opvangen

Franse activisten hebben ingebroken in een villa die gelinkt is aan de Russische president Vladimir Poetin. De villa is gelegen in de Franse stad Biarritz. Een van de activisten, genaamd Pierre Haffner, veranderde de sloten van alle deuren en rustte de woning uit met Oekraïense vlaggen. De activisten willen de villa nu gebruiken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Haffner postte verschillende video’s op zijn YouTubekanaal, genaamd ‘Russia Today’. In een van de video’s is te zien hoe een activist met de Oekraïense vlag zwaait op het balkon. Daarnaast klinkt de boodschap “overwinning in Biarritz, de overname van Poetins paleis” en “Nu is het ‘Huis van het Volk’ klaar om vluchtelingen van Poetins regime te verwelkomen.”

In een andere video geeft Haffner een rondleiding van de woning, waarin ook het luxueuze interieur in beeld wordt gebracht. De activist vertelde aan de Russische krant ‘The Insider’ dat hij documenten in de villa had gevonden die zouden toebehoren aan de voormalige schoonzoon van Poetin – en dus de ex-man van zijn jongste dochter Katerina Tikhonova – Kirill Shamalov. Bovendien waren er persoonlijke documenten van de Russische oligarch Gennady Timchenko, een goede vriend van de Russische president. Shamalov zou het huis van Timchenko hebben gekocht.

Volledig scherm De Russische oligarch Gennady Timchenko. © REUTERS

Vluchtelingen opvangen

Een tweede activist, Vladimir Osechkin, liet op Facebook weten dat de activisten van plan zijn om een voorstel in te dienen bij de lokale autoriteiten om Oekraïense vluchtelingen in de villa te mogen opvangen. Zo is die volgens Osechkin groot genoeg om tientallen mensen te huisvesten.

De geschatte waarde van de villa is 3,7 miljoen dollar (ongeveer 3,4 miljoen euro). Biarritz is een erg populaire verblijfplaats onder rijke Russen. Zo zouden verschillende leden van de Poetin-familie eigendommen hebben in de Franse stad.

“Dit eigendom is bevrijd”

Ook in de Britse hoofdstad Londen hebben krakers een villa van een Russische oligarch overgenomen. Foto’s tonen hoe een Oekraïense vlag uit een raam hangt. Aan de ingang van de villa hangt bovendien een spandoek met de boodschap “Dit eigendom is bevrijd”. Volgens de lokale politie, die momenteel ook ter plaatse is, zouden er meerdere personen in de woning aanwezig zijn.

