Franse 80-plussers krijgen vierde dosis van coronavaccin

Ook Macron waarschuwt Rusland voor nieuwe “massieve sancties”

De Europese Unie staat klaar om nieuwe “massieve sancties” te nemen tegen Rusland indien president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne voortzet. “Er zijn geen taboes”, zo waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron na afloop van de Europese top in Versailles. “Indien Rusland – ondanks dat Poetin zegt dat hij in onderhandelingen gelooft – de bombardementen opvoert en Kiev belegert, dan weten we dat we nieuwe massale sancties moeten nemen”, aldus Macron.

11 maart