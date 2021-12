Frans-Russische champagnerel: wijnbouwers moeten plooien voor nieuwe regels

Jongen (12) overleden en tweede kind zwaarge­wond bij incident met ‘klaphamer’ in Nederland, man opgepakt

Een 12-jarige jongen is vrijdag overleden door een incident met een zogenoemde ‘klaphamer’ in de Nederlandse gemeente Haaksbergen (provincie Overijssel). Een andere jongen is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De kinderen waren niet zelf met de klaphamer of met vuurwerk bezig, meldt de politie. Agenten hebben een man opgepakt. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

