Frans rapport waarschuwt: “Deze zomer wordt misschien strenger dan vorig jaar"

Flashback naar 1 juli: in theater- en bioscoopzalen mogen maximaal tweehonderd personen opnieuw van een voorstelling genieten, op veilige afstand van elkaar welteverstaan. De horeca is op dat moment al drie weken open, met obers die verplicht een mondmasker dragen en klanten die maximum met tien aan een tafel mogen zitten. En ook reizen binnen Europa mag weer, als het land van bestemming voldoende coronavrij is.

“Het is fout om te denken dat de omstandigheden exact dezelfde zullen zijn”, klinkt het in het rapport. “Frankrijk kwam toen net uit een bijzonder strikte lockdown die twee maanden geduurd heeft. Daardoor was er in juni amper viruscirculatie.” De onderstaande grafiek geeft aan dat die vaststelling ook voor België geldt, het aantal nieuwe besmettingen per dag dook zelfs even onder de honderd. Vandaag staat die teller alweer op 4.750.