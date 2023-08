Frans pretpark weigert zwaarlijvige vrouw in achtbaan omdat veiligheidsbeugel niet dicht kan, Madeleine (35) voelt zich "vernederd”

Het Franse pretpark ‘Parc Astérix’ ten noorden van Parijs heeft kritiek gekregen nadat het een zwaarlijvige vrouw weigerde in een achtbaan. Medewerkers kregen haar veiligheidsbeugel na herhaalde pogingen niet dicht en verzochten haar om de attractie te verlaten. De vrouw stapte verontwaardigd naar de pers en noemt de hele ervaring “vernederend”. ‘Parc Astérix’ heeft zich verontschuldigd, maar zegt dat de procedure correct gevolgd is. De directie overweegt wel om fabrikanten te vragen zitjes te ontwikkelen die ook geschikt zijn voor een grotere lichaamsomvang.

Het incident gebeurde op 8 juli, maar de vrouw deed pas enkele weken later haar verhaal aan het Franse dagblad ‘Libération’. Madeleine (35) was door een vriendin uitgenodigd voor een dagje ‘Parc Astérix’ en ze keek er enorm naar uit om de gloednieuwe attractie ‘Toutatis’ uit te proberen.

‘Toutatis’ werd in april geopend en is de snelste achtbaan van Frankrijk. Ze is meer dan een kilometer lang, gaat 51 meter hoog, drie keer over de kop en haalt een snelheid van 110 kilometer per uur. De vriendinnen hadden een speciaal ticket waarmee ze niet lang hoefden aan te schuiven en waren al snel aan de beurt.

Veiligheidsbeugel

Toen de vrouwen in hun karretje zaten en de veiligheidsbeugel naar zich toe hadden getrokken, ging het fout. Op een scherm in de controlecabine zag Madeleine - die zich naar eigen zeggen “al jaren” niet heeft gewogen - dat alle zitjes groen oplichtten, behalve dat van haar. Haar beugel bleek niet dicht te zijn. Het personeel probeerde “enkele lange minuten” de beugel alsnog vast te krijgen en vroeg haar om zo diep mogelijk in haar stoel te gaan zitten, maar zonder resultaat. Rondom haar hoorde ze andere passagiers ongeduldig worden.

Een personeelslid zei haar vervolgens dat ze het nog een laatste keer zouden proberen, maar opnieuw zonder resultaat. Daarop werd haar gevraagd om de attractie te verlaten, maar niet zonder haar een compensatie aan te bieden. Ze mocht in een andere spannende attractie, die wél aangepast was aan haar lichaamsbouw. Het kalf was dan echter al verdronken voor Madeleine. Bang voor een nieuwe “vernederende ervaring” en gedegouteerd door de “ongevoelige houding” van het personeel, ging ze vroeger dan gepland naar huis.

In het interview met ‘Libération’ vraagt ze om duidelijker aan te geven met welke afmetingen je in welke attracties kan. Dat gebeurt echter al, reageert de directie van ‘Parc Astérix’. Zowel op de website als in de app van het pretpark vind je alle nodige info. Er staat zelfs een teststoel voor de attractie zodat bezoekers op voorhand kunnen zien of ze er in zullen passen.

Zwaarlijvi­ge mensen bij wie het gewicht in het bovenli­chaam of de buik zit, kunnen er zonder problemen in Sébastien Retailleau, Plaatsvervangend algemeen directeur Parc Astérix

Bij ‘Toutatis’ speelt de omvang van de dijen een rol, omdat de veiligheidsbeugel over de benen moet. “Er is dus geen beperking voor gewicht, maar wel voor lichaamsomvang”, aldus de directie bij de Franse nieuwssite BFMTV. “Zwaarlijvige mensen bij wie het gewicht in het bovenlichaam of de buik zit, kunnen er zonder problemen in.”

‘Parc Astérix’ heeft zich desondanks verontschuldigd voor het hele gebeuren. Het pretpark drukt erop dat het tegen elke vorm van discriminatie is en vóór inclusiviteit, maar veiligheid staat op de eerste plaats.

Beperkingen

Momenteel zijn er “drie of vier” attracties waarvoor beperkingen gelden. Volgens plaatsvervangend algemeen directeur Sébastien Retailleau overweegt het park fabrikanten wel te vragen om zitjes te ontwikkelen die ook geschikt zijn voor een grotere lichaamsomvang. Die bestaan al op de ‘OzIris’-achtbaan in ‘Parc Astérix’.