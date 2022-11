Frans parlementslid wordt 15 dagen geschorst nadat hij “keer terug naar Afrika” riep

Een debat in het Franse parlement werd donderdag stilgelegd nadat de uiterst rechtse politicus Grégoire de Fournas zijn zwarte collega Carlos Martens Bilongo “laat ze terugkeren naar Afrika” toeriep. Dat gebeurde tijdens een betoog van Bilongo waarin hij kritiek uitte op het Franse immigratiebeleid. “Racisme heeft geen plek in deze democratie”, zei de Franse premier Elisabeth Borne over het incident.

Onduidelijk is of De Fournas, lid van de partij van de radicaalrechtse Marine Le Pen, zich met zijn uitspraak rechtstreeks tot Bilongo richtte. Het voornaamwoord ‘hem’ en meervoudige ‘ze’ klinken in de Franse taal vrijwel hetzelfde. Zelf zegt Bilongo, die in Frankrijk werd geboren, dat De Fournas hem “op mijn huidskleur” beoordeelde. “Ik had niet verwacht dat dit mij ooit in het Franse parlement zou overkomen”, aldus de linkse parlementariër.