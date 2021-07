Frans parlement keurt wet voor omstreden 'coronapas' goed

Italië scherpt coronamaat­re­ge­len aan: coronapas nodig voor tafeltje in restau­rants en bars, en veel andere openbare plekken

23 juli Italië scherpt vanaf 6 augustus de coronamaatregelen aan. Vanaf die datum is een coronapas nodig als je aan een tafeltje in een restaurant of bar wilt zitten. Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, onlangs getest of genezen, wordt vanaf 6 augustus ook verplicht voor onder meer stadions, sportscholen, zwembaden, musea, bioscopen, theaters, concerten en beurzen. Ook wordt de noodtoestand verlengd tot het einde van het jaar. De verstrengingen komen er na een snelle toename van het aantal besmettingen, vooral bij jonge mensen.