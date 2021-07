Frans parlement keurt omstreden wet tegen islamisme goed

PORTRET. Wie zijn de Belgische IS-vrou­wen die mogen terugkeren uit Syrië?

17 juli België haalt voor het eerst volwassen IS’ers terug uit de Koerdische kampen. Het gaat om zes moeders die samen tien kinderen hebben. Vier zijn afkomstig uit Brussel en twee vertrokken uit Vlaanderen. Hun leeftijd varieert van 25 tot 52 jaar oud en ze zaten allemaal vast in het kamp van Roj. In dat van Al-Hol zou het op dit ogenblik niet veilig genoeg zijn om vrouwen te gaan halen. Wij vertellen wie de terugkeerders zijn — en welke Belgische vrouwen er nog achterblijven in Syrië.