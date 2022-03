Frans onderzoek tegen baas Interpol wegens martelpraktijken

SEKKAKI-TA­PES. Ontsnap­pings­ko­ning Ashraf Sekkaki kondigt nieuwe vlucht aan: “Zij nemen mijn vrijheid af. Ik neem die terug. Dat is zelfverde­di­ging”

Ashraf Sekkaki (38), de Mechelse gangster die in de zomer van 2009 met een helikopter ontsnapte uit de gevangenis van Brugge, moet morgen voor de rechter verschijnen in Marokko. Daar zit hij zijn straf uit, in een zwaarbewaakte gevangenis. Hij staat er terecht voor een lange reeks misdrijven die hij vanuit zijn cel zou hebben gepleegd. Een schijnproces, vertelt Sekkaki in een exclusieve reeks telefoongesprekken, die je hieronder kan beluisteren. De ‘ontsnappingskoning’ ziet een zoveelste veroordeling niet zitten. “Er is een groot verschil tussen een straf krijgen en een straf uitzitten. Dan ga ik opnieuw in mijn ontsnappingsmodus.”

23 februari