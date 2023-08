Frans meisje (2) dood aangetroffen vlak bij Belgische grens: moeder en partner opgepakt

Het meisje, Ruby, was nog geen drie jaar oud. Ze zou op 24 november drie jaar worden. De inwoners van Seclin reageren dan ook geëmotioneerd op Ruby’s dood. Velen posten online berichten van verdriet over haar plotselinge overlijden. “Rust in vrede mijn kleine Ruby”, “Ik hoop dat er iets gebeurt na deze dood met echte sancties als mishandeling bewezen is”, “Met zo’n mooie naam had je kostbaar moeten zijn in de ogen en harten van je ouders”... Veel internetgebruikers roepen ook op om een mars te organiseren in Seclin, om het meisje officieel te eren. Er is daarnaast ook een fonds opgericht om “hulde te brengen aan Ruby”.