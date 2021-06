Frans-Marokkaanse ingenieur beweert laatste twee codes Zodiac Killer te hebben gekraakt, eerder hielp Belg er ook al een ontcijferen

De Zodiac Killer vermoordde tussen 1968 en 1969 minstens vijf mensen, maar beweerde zelf 37 moorden te hebben gepleegd. Destijds stuurde hij gecodeerde berichten naar kranten als de ‘San Francisco Chronicle’. Hij gebruikte vier codes, die bestonden uit een reeks raadselachtige letters en symbolen. Een daarvan bevatte 408 tekens en werd meteen gekraakt. Maar op de drie andere beten amateuronderzoekers én professionele speurders decennialang hun tanden stuk. De autoriteiten gingen ervan uit dat de ontcijfering van die codes zou kunnen leiden tot de identiteit van de seriemoordenaar, zoals die zelf had aangegeven.

Ruim een half jaar geleden kwam het nieuws dat een Amerikaan, een Australiër en de Belg Jarl Van Eycke een tweede code van 340 tekens hadden kunnen ontcijferen. Ze kregen daarvoor complimenten van de FBI. Volgens het trio schepte de moordenaar in zijn bericht op over zijn daden, maar zei hij niets over zijn identiteit. Uit de ontcijfering van de laatste twee codes - bekend als Z32 en Z13 - blijkt hij dat volgens ingenieur en consultant Fayçal Ziraoui wél te doen.

Ziraoui las in december vorig jaar het artikel over de drie bollebozen, die na 51 jaar het geheimschrift van 340 tekens van de Zodiac Killer hadden kunnen ontcijferen. Er bleven toen nog twee te kraken codes over, eentje van 32 en eentje van 13 tekens. Ziraoui dacht: “Waarom zou ik dat niet doen?” Naar eigen zeggen slaagde hij erin na twee weken door gebruik te maken van de encryptiesleutel van Jarl Van Eycke en zijn kompanen. “Ik was erdoor geobsedeerd, 24 uur per dag kon ik aan niks anders denken”, aldus Ziraoui.

Maar volgens heel wat geïnteresseerden zijn de twee overgebleven codes simpelweg te kort om de encryptiesleutel te kunnen vinden. Er bestaan ontelbare oplossingen voor die daardoor niet kunnen worden geverifieerd.

Volledig scherm Een kopie van het cryptogram dat de Zodiac Killer in 1969 naar de krant San Francisco Chronicle zond en dat een Belg mee hielp ontcijferen. © AP

Toen Ziraoui toch meende de oplossing te hebben gevonden, was hij zo opgewonden dat hij op 3 januari om 2 uur ‘s nachts dat op allerhande internetfora, waar tienduizenden zich al jaren buigen over de zaak van de Zodiac Killer, enthousiast ging melden. Bleek al snel dat hij niet overal een gewenste gast was. Een moderator verwijderde zelfs carrément een post van Ziraoui. Anderen stelden zijn geloofwaardigheid en zijn bevindingen in twijfel. “Ik geloof dit voor geen meter”, zei iemand op het populaire forum zodiaackillersite.com. “Als hij beweert dat het twee weken duurde om de Z32 te kraken en een uur voor de Z13, dan denk ik dat je genoeg weet.”

Achteraf bekeken beseft Ziraoui zelf dat hij er nogal brutaal en tactloos was ingevlogen. Zijn broer en journalist in Marokko verwoordde het zo in de New York Times: “Hij kwam binnen met de boodschap ‘de wedstrijd is voorbij’. Maar die mensen willen helemaal niet dat het afgelopen is.”

De seriemoordenaar had het gecodeerde bericht van 32 tekens bij een brief gestopt als locatie waar hij in 1970 een bom zou doen ontploffen in een school. Ziraoui kwam na twee weken denkwerk uit op de boodschap: “Labor Day Find 45.069 Nort 58.719 West”. Een verwijzing naar het magnetische veld van de aarde en niet naar de traditionele geografische coördinaten. De plaats was een school in South Lake Tahoe, een stad waar de Zodiac Killer in 1971 ook zou naar verwezen hebben met een andere postkaart.

De code met 13 tekens werd voorafgegaan door de uitdagende woorden: “Mijn naam is”. Door opnieuw dezelfde encryptiesleutel toe te passen vond Ziraoui na een uur zoeken de lettercombinatie ‘KAYR’, wat dicht bij de achternaam van Lawrence Kaye kwam, een zakenman en beroepscrimineel uit South Lake Tahoe. Een speurder die inmiddels overleden is, was ervan overtuigd dat Kaye de Zodiac Killer was. Kaye gebruikte als pseudoniem ook Kane als familienaam. Hij stierf in 2010. De ‘R’ uit de ontcijfering beschouwde Ziraoui als een vermoedelijke fout van de seriemoordenaar, zoals er ook wel meer voorkwamen in de codering van de andere berichten.

Het is nog maar de vraag of de zaak nu echt is opgelost. De FBI en de politie van San Francisco weigeren voorlopig alle commentaar.

Experten zijn het niet eens met elkaar over de ontcijfermethodes die Fayçal Ziraoui gebruikte. Sommigen vinden dat beroepsspeurders er moeten naar kijken, anderen vinden de keuzes van Ziraoui arbitrair.