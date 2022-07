Frans koppel beleeft onvergetelijke vlucht als enige twee passagiers op vliegtuig: “We voelden ons echte vips”

Zwemverbod door haai in de buurt van Barcelona: "Eén van weinige soorten die mensen kan aanvallen"

Vier stranden in de Spaanse badplaats Sitges, zo’n 30 kilometer van Barcelona, hebben een zwemverbod uitgeroepen door de aanwezigheid van een haai, meer bepaald een kortvinmakreelhaai of een makohaai. Volgens het gemeentebestuur werd het dier op minder dan 100 meter van de kust gespot. De haaisoort is een van de weinige soorten die agressief kan zijn naar mensen toe. Bekijk hierboven beelden van de haai die een natuurvereniging enkele dagen geleden deelde.

