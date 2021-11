Frans gerecht onderzoekt vermeende verkrachting van soldate in presidentieel paleis

Het Franse gerecht onderzoekt een vermeende verkrachting die vorige zomer plaatsvond in het presidentieel paleis in de Franse hoofdstad Parijs, dat meldt het persbureau AFP en de krant Libération. Het slachtoffer is een vrouwelijke soldaat die de wacht hield tijdens een afscheidsfeest voor een generaal en twee legerofficieren. Ze kent de verdachte, het gaat om een collega-militair.

1 juli 2021, in het presidentieel paleis in Parijs vindt een afscheidsfeest plaats, met daarbij ook een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Volgens Libération nam de president afscheid van brigadegeneraal Valéry Putz, sinds juli 2017 de plaatsvervanger van zijn chef-staf, en twee legerofficieren. Om 22 uur zit het formele deel erop, Macron vertrekt en het feest kan beginnen. Het is aan de eind van die avond dat het fout loopt en de feiten zich afspelen in de gebouwen van de privéstaf van de president.

Vrouwelijke soldaat

Een jonge vrouwelijke soldaat, die eerder het diner van haar superieur had bijgewoond, trok enkele uren later naar de politie en diende klacht in bij de Franse officier van justitie. Ze verklaarde dat zij seksueel was misbruikt door collega-militair. De twee soldaten werken elke dag samen op dezelfde dienst en kennen elkaar. Volgens Libération heeft het Openbaar Ministerie op 12 juli besloten een gerechtelijk onderzoek wegens verkrachting te openen. De verdachte werd al opgepakt en ondervraagd maar de man zou voorlopig door de onderzoeksrechter als ‘getuige’ gezien worden, aldus het persbureau AFP.

Het presidentieel paleis reageert bij Libération: “We geven nooit commentaar op gerechtelijke onderzoeken. Niettemin werden - vanaf de autoriteiten op de hoogte waren van de feiten - onmiddellijk maatregelen genomen: de ondersteuning en begeleiding van het slachtoffer.” De man die verdacht wordt van de feiten is ook overgeplaatst naar een andere dienst “ver weg van het paleis”. “We wachten op het gerechtelijk onderzoek om de feiten te kwalificeren en te zien welke actie moet worden ondernomen”, besluit het paleis. De jonge vrouw kreeg ook psychologische bijstand. Volgens de Franse krant heeft de minister van Defensie, Florence Parly, een administratief onderzoek opgestart tegen de man die van de feiten verdacht wordt. Naast een mogelijke strafrechtelijke sanctie riskeert hij om voor de tuchtraad te verschijnen.

Het is niet het eerste schandaal aan het presidentieel paleis. Zo was er Alexandre Benalla, een voormalige kabinetsmedewerker en lijfwacht van de Franse president Emmanuel Macron. De ex-medewerker van Macron was op 1 mei 2018 als waarnemer aanwezig op een protest, maar in meerdere video’s was te zien hoe hij verschillende demonstranten erg hardhandig aanpakt. Om die reden werd Benalla in juli 2018 ontslagen en op 5 november werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief met een elektronische enkelband, en een boete van 500 euro. Benalla is in beroep gegaan.