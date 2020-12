Frans gerecht eist op kerstavond vertrek van migranten onder bruggen in Calais

De rechter, van een rechtbank in Rijsel, haalt aan dat de ruim 80 tenten er geplaatst zijn "in bijzonder slechte veiligheids- en gezondheidsomstandigheden". De mensen worden er blootgesteld aan "ernstige en onmiddellijke risico's, bij afwezigheid van elke sanitaire structuur, en rekening houdend met de aanbevelingen rond veiligheid, rust en openbare netheid".

In zijn vonnis wijst de rechter er verder nog op dat de Franse staat vorige maand in Calais een humanitaire structuur oprichtte voor de migranten. "In deze omstandigheden gaat de vraag van de stad niet in tegen enige ernstige betwisting."