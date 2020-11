Frans Europarlementslid zet hongerstaking voor het klimaat na 18 dagen stop

LIVE. Vaccins op komst: “Als alles goed gaat hebben we tegen eind 2021 voldoende sterke immuniteit” - Willebroek voert strengere avondklok in

14 november Het aantal overlijdens door het coronavirus in België is boven de kaap van 14.000 gestegen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van gezondheidsagentschap Sciensano. In één dag tijd zijn er 215 doden bijgekomen. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.