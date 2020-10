Frans Europarlementslid in hongerstaking voor hoger budget: “Quasi geen geld voor klimaat en gezondheid”

Campagne­web­si­te president Trump korte tijd gehackt

2:30 De website van de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag kortstondig gehackt. Dat bevestigt zijn campagneteam. "Deze website is in beslag genomen", kregen mensen die op de categorie events klikten korte tijd te lezen. "De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat dagelijks door president Donald J. Trump wordt verspreid."