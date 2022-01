Frans EU-voorzitterschap begint met felle ruzie om vlag onder de Arc de Triomphe

Nog honderden migranten aan Poolse grens in Wit-Rus­land

Honderden migranten of vluchtelingen wachten in Wit-Rusland ook in het nieuwe jaar aan de grens met Polen, in de hoop de Europese Unie te bereiken. Zeshonderd personen verblijven in noodbehuizing in het magazijn van een logistiek centrum in het dorp Brusgi, zegt het Wit-Russische Rode Kruis in Minsk, op vraag van het Duitse persbureau dpa. Vele vluchtelingen aan de grens willen naar Duitsland.

1 januari