Frans dorp in shock: tiener (15) doodgestoken door jongeren omwille van een 'simpele blik’

LIVE. Poetin trekt maximum­leef­tijd voor reservis­ten met vijf jaar omhoog - “Geen gewonden na nachtelij­ke droneaan­val in Moskou”

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn handtekening gezet onder een wet over de nieuwe leeftijdsgrens voor reservisten. Die zal de maximumleeftijd voor alle rangen met vijf jaar omhoogtrekken. In het centrum van Moskou werden maandagochtend twee kantoorgebouwen getroffen door drones. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, meldt het stadsbestuur. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.