Frankse vakbonden roepen op tot elfde actiedag op 6 april

KIJK. Overlever schietpar­tij neemt plots het woord na persconfe­ren­tie in Nashville: "Zijn jullie het niet beu om hier verslag over uit te brengen?”

Een boze omstander heeft vlak na een persbriefing van de politie over de tragedie in een school in Nashville woedend het woord opgeëist voor de nog draaiende camera’s. “Zijn jullie het niet beu om hier verslag over uit te brengen?”, vroeg de vrouw geëmotioneerd. “Hoe kan dit nog steeds gebeuren!?” De Amerikaanse overleefde zelf vorig jaar een schietpartij en is het grondig beu.