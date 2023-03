Frankrijk zet recordaantal agenten in op tiende protestdag

Kindje (3) sterft aan buiten­school­se kinderop­vang in Linter, mama kwam peuter met fiets ophalen: “Wellicht overleden door val, niet door aanrijding”

In Wommersom, een deelgemeente van Linter in Vlaams-Brabant is maandagavond een driejarig kind om het leven gekomen. Volgens burgemeester Marc Wijnants (CD&V) was de moeder haar kindje komen ophalen aan de buitenschoolse kinderopvang. Ze zette de peuter in een kinderstoel achteraan op haar fiets, maar zou dan gestruikeld zijn. Net op dat moment passeerde een wagen.