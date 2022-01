Frankrijk zet licht op groen voor vaccinatie met Nuvaxovid

Aanslagen Parijs Osama Krayem spreekt assisenhof niet toe tijdens proces over aanslagen Parijs

De beklaagde Osama Krayem is vandaag voor het assisenhof verschenen in het proces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015. Hij deed echter een beroep op zijn zwijgrecht en sprak het assisenhof dus niet toe. Krayem stuurde sinds 25 november zijn kat naar het assisenhof in Parijs, maar was op vraag van het hof toch kort aanwezig.

13 januari