Frankrijk zet 650 brandweerlieden in tegen bosbranden in zuiden van het land

Bondgenoot Venezolaan­se oppositie­lei­der Guiadó vrijgela­ten

16 augustus In Venezuela is de prominente oppositiefiguur Freddy Guevara vrijgelaten. Hij werd op 12 juli gearresteerd en werd sindsdien vastgehouden in het hoofdkwartier van de inlichtingendienst, waar hij besmet raakte met het coronavirus. De openbare aanklager beschuldigde Guevara van "landverraad" en "terrorisme", omdat hij betrokken zou zijn geweest bij confrontaties tussen de politie en criminele groepen in Caracas. Guevara is een nauw bondgenoot van oppositieleider Juan Guaidó.