Frankrijk zal op drie jaar tijd negen miljard euro investeren in ruimtevaartsector

“Impact is dramatisch”: Duitse brouwers vrezen koolzuurte­kor­ten vanwege oorlog in Oekraïne

Brouwers en bottelaars in Duitsland zijn bezorgd over een dreigend tekort aan koolzuur, een rechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne. “De impact is dramatisch”, klinkt het.

11:50