Frankrijk wil ook derde prik voor zorgverleners

Spaargids.be Eén derde Vlamingen sloeg aan het verbouwen: dit zijn de gevolgen voor je verzeke­ring

1 oktober De Vlaming sloeg het voorbije jaar massaal aan het verbouwen. De kans is daarbij groot dat de reële waarde van je pand niet langer overeenstemt met de waarde die de verzekeraar in je brandpolis heeft vastgelegd. Om vervelende financiële gevolgen in geval van schade te vermijden, doe je er daarom goed aan je verzekeraar in te lichten over de uitgevoerde werken. Spaargids.be legt uit hoe het werkt.