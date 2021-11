Frankrijk weer bereid tot overleg met Verenigd Koninkrijk over migrantenkwestie

Het Franse voorstel komt er na een crisisconferentie over migratie via het Kanaal, waarna scherpere maatregelen tegen mensensmokkelaars werden aangekondigd. Enkele dagen geleden stierven er in het Kanaal 27 mensen op weg naar het Verenigd Koninkrijk, nadat hun boot was gekanteld. Frankrijk annuleerde de uitnodiging van het Verenigd Koninkrijk voor de ontmoeting met de andere EU-landen, waaronder België, nadat premier Johnson een akkoord had geëist met Frankrijk voor de terugname van migranten. Darmanin zei dat het Franse tegenvoorstel nodig is omdat in het brexit-akkoord de vluchtelingenkwestie niet geregeld is.