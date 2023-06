Frankrijk waarschuwt badgasten voor “rode algen” die mogelijk ook Belgische kust zullen bereiken

Miljoenen krekels teisteren Amerikaans stadje: “Wegen zijn volledig bedekt”

Het ziet er indrukwekkend uit: miljoenen krekels teisteren Elko, een klein stadje in de Amerikaanse staat Nevada. Op onderstaande videobeelden is te zien hoe de insecten de wegen en huizen in het stadje bedekken. “Het is walgelijk”, getuigt een inwoonster.