Frankrijk vreest ook voor Russische aanval op Moldavië en Georgië

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vreest dat Rusland binnenkort ook Moldavië en Georgië zal binnenvallen. Dat zijn net als Oekraïne twee andere voormalige staten uit de voormalige Sovjet-Unie. In beide landen zijn ook Russische soldaten aanwezig in afvallige, pro-Russische regio's. Net als in de Oekraïense Donbas-regio het geval was voor de invasie daar.

Moldavië is een voormalige Sovjetrepubliek ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Ook in Moldavië bestaat een afvallige pro-Russische regio, Transnistrië. Die streek, ongeveer zo groot als Noord-Holland, is feitelijk zo goed als onafhankelijk maar wordt door niemand erkend.

Transnistrië grenst aan Oekraïne. In de regio is een onbekend aantal Russische militairen gestationeerd, tot ongenoegen van de regering van Moldavië. Volgens het Oekraïense leger wil Rusland via het vasteland een doorgang maken van de door Rusland geannexeerde Krim naar Transnistrië. Het Russische ministerie van Defensie maakte op zijn beurt gisteren bekend dat het een “militaire antiterreuroefening” zal houden in de regio.

Inval

Ook in Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië zijn Russische troepen aanwezig. Rusland viel Georgië in 2008 binnen nadat dat land de aanval had ingezet op de separatisten in Ossetië.

De voormalige Russische president Dmitri Medvedev herinnerde er dinsdag in Russische media, na de omstreden erkenning van de Oekraïense ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in de Donbas-regio, nog aan dat hij in 2008 als president de “moeilijke beslissing” had moeten nemen om de Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië als onafhankelijk te erkennen. Volgens Medvedev was die erkenning “een noodzakelijke stap om levens te sparen”.

Slechts rond de vijf lidstaten van de VN erkennen Abchazië en Zuid-Ossetië. Voor de rest van de wereld zijn het door Rusland ingepikte delen van Georgië.

Georgië noch Moldavië is lid van de NAVO of de EU en ze kunnen dus geen beroep doen op de steun van de machtige militaire alliantie of van de unie.

Noodtoestand

In Moldavië is alvast voor 60 dagen de noodtoestand afgekondigd vanwege de Russische aanval op Oekraïne, zo heeft het parlement in Chisinau donderdag in een speciale zitting beslist. Binnen deze noodtoestand zijn massabetogingen verboden en kan de regering “ongewenste personen” het land uit te zetten.

Volgens eerste minister Natalia Gavrilita zijn intussen al meer dan 4.000 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen in het land. Velen van hen willen verder reizen naar de Europese Unie, ruim honderd personen hebben in Moldavië zelf reeds asiel aangevraagd. De Moldavische president Maia Sandu zei eerder al tienduizenden vluchtelingen te willen opvangen.

Specifieke vermelding

De leiders van de 27 EU-landen voelden zich donderdagavond op hun ingelaste top in Brussel over het hoogopgelopen conflict met Rusland ook al geroepen om Georgië en Moldavië uitdrukkelijk in bescherming te nemen. De Europese leiders onderstreepten nog eens dat ze “pal staan voor de soevereiniteit en territoriale integriteit” van beide landen.

Le Drian denkt overigens dat het doel van Vladimir Poetin in Oekraïne is om het land volledig in te lijven. "Poetin wil Oekraïne van de wereldkaart schrappen. Dit is een volledige oorlog." De Britten denken ook dat Rusland Oekraïne volledig wil bezetten.

Rusland zelf claimt dat het bezig is met een militaire missie tegen het Oekraïense leger en de zittende regering.

