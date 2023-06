Frankrijk vraagt 75 grote bedrijven zoals Danone en Kellogg om prijzen te verlagen

“Sorry, wát is er juist... gevonden?”: co-oprichter OceanGate verneemt live op BBC dat brokstuk­ken ontdekt zijn

“Sorry, wát is er juist... gevonden?” Guillermo Söhnlein, de co-oprichter van OceanGate, reageert zichtbaar aangedaan toen hij vernam dat er brokstukken ontdekt waren in de zoektocht naar de vermiste duikboot. Dat gebeurde toen hij live een telefonisch interview aan de BBC aan het geven was.