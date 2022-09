Frankrijk vertraagt belastingverlaging om overheidsfinanciën

Een aangekondigde belastingverlaging voor bedrijven in de industriële sector in Frankrijk zal in een wat lager tempo verlopen dan aanvankelijk gepland. Dit gebeurt de komende jaren in twee stappen ter waarde van elk 4 miljard euro, terwijl het eerder nog de bedoeling was de reductie volgend jaar in één klap door te voeren. Reden voor de aanpassing zijn de overheidsfinanciën, zo zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire maandag in een televisie-interview.