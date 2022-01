Frankrijk verstrengt de coronaregels: 560.000 coronapassen dreigen ongeldig te worden zonder boosterprik

Ooit waren we dé antivaxers van Europa. Dit is de geschiede­nis van epidemieën en pandemieën in ons land

De pest verdween zoals ze gekomen was. Voor pokken hadden we een vaccin nodig, maar de Belgische overheid wilde dat niet verplichten. In de negentiende eeuw werd ons land daarom door de rest van Europa beschouwd als een nest van antivaxers. De Spaanse griep die 5% van de wereldbevolking het leven kostte, werd eerst ook ingeschat als een “griepje” waarover grapjes gemaakt konden worden. Nadien was de wanhoop zo groot dat (bijna) alle middelen goed waren om ze te bestrijden. Tot champagne drinken en sigarettenrook inhaleren toe. Een kleine maar fijne geschiedenis van epidemieën en pandemieën in ons land.

9 januari