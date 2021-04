Frankrijk versoepelt vanaf 3 mei geleidelijk aan de maatregelen

Makkelijk verdiend: Italiaanse man gaat 15 jaar niet werken maar blijft loon krijgen

10:41 Een Italiaanse ziekenhuismedewerker is erin geslaagd om 15 jaar een vast loon te krijgen, terwijl hij niet is gaan werken. Dat ontdekte de Italiaanse politie bij een fraudeonderzoek in de publieke sector. In totaal zou de man zo'n half miljoen euro hebben opgestreken.