Frankrijk verplicht vaccinaties voor zorgpersoneel en eist vanaf augustus coronacertificaat bij horeca, winkelcentra en bij reizen

De Franse regering introduceert strengere regels rondom de coronavaccinaties. Zo zal het Covid-19-vaccin verplicht worden voor alle zorgmedewerkers en moeten inwoners (of toeristen) vanaf augustus een vaccinatiebewijs (of negatieve coronatest) kunnen voorleggen voordat ze een café of restaurant bezoeken. Dat kondigde president Macron aan tijdens een toespraak. Ook Griekenland zal zorgmedewerkers verplichten om zich te laten vaccineren.

“De deltavariant leidt tot meer besmettingen wereldwijd. Als we vandaag niets doen, zullen we het aantal besmettingen en de hospitalisaties weer zien stijgen”, zo waarschuwde Macron tijdens zijn toespraak. “We moeten zoveel mogelijk mensen vaccineren en streven naar een vaccinatiegraad van zelfs 100 procent."

Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren. Deze verplichting zal gelden voor “zorgpersoneel en ander personeel in de ziekenhuizen, de klinieken, de rusthuizen, de instellingen voor mensen met een handicap, voor alle professionelen of vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken, ook thuis”, zei Macron. Het zorgpersoneel heeft nog tot 15 september om ervoor te zorgen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Daarna komen er “controles en sancties”, aldus Macron.

Verplichting voor hele bevolking?

Volgens Macron zijn er momenteel 9 miljoen vaccindosissen beschikbaar. De president benadrukte ook dat men zich de vraag zal moeten stellen of de vaccinatie voor alle Fransen verplicht moet worden, als de vaccinatiecampagne niet snel genoeg vooruit gaat.

Vanaf volgend schooljaar organiseert Frankrijk specifieke vaccinatiecampagnes voor de scholen. In Frankrijk is de vaccinatie, net zoals in België, mogelijk vanaf 12 jaar.

Nog vanaf september zullen de mensen die al volledig gevaccineerd zijn, een herinnering krijgen om ook een derde prik te kunnen krijgen om de weerstand tegen het virus te verhogen. Het gaat in eerste instantie over de mensen die al in januari en februari hun vaccins kregen.

“Er is geen reden tot ongerustheid, maar, ondanks het vaccin vraag ik jullie om voorzichtig te blijven en om de barrières te blijven respecteren die jullie al heel goed kennen”, als bescherming boven op de vaccinatie, zei Macron.

Betalen voor coronatest

Macron zei ook dat PCR-tests vanaf de herfst betalend worden, behalve als ze op medisch voorschrift gebeuren. “Zo willen we de vaccinatie aanmoedigen in plaats van het opstapelen van tests”, klonk het.

De president kondigde tot slot aan dat in de overzeese gebieden Martinique en La Réunion de noodtoestand zal worden uitgeroepen vanwege corona. Er zal een avondklok afgekondigd worden. Die maatregelen komen er door een te laag vaccinatieniveau en een grote druk op de ziekenhuizen.

Macron besloot zijn speech met een oproep tot waakzaamheid. “Deze zomer van reünies en de terugkeer naar bekende oorden, met momenten met vrienden en familie, moet dus ook een zomer van voorzichtigheid zijn, van de strijd tegen het virus, van de vaccinatie. Ik heb vertrouwen in jullie, vertrouwen in ons allemaal, om verenigd, sereen en vastbesloten te blijven.”

Coronacertificaat

Ook het gebruik van de coronapas wordt uitgebreid in Frankrijk. Vanaf augustus is die ook nodig om op café of restaurant te gaan of om de trein of het vliegtuig te gebruiken. “De coronapas zal worden gebruikt in restaurants, cafés en winkelcentra, maar ook in ziekenhuizen en rusthuizen en in vliegtuigen, treinen en langeafstandsbussen. Enkel de mensen die gevaccineerd zijn of die een negatieve test afleggen krijgen nog toegang”, aldus Macron.

Vanaf 21 juli wordt de pas bovendien verplicht voor culturele evenementen en vrijetijdsactiviteiten met meer dan 50 personen. De verplichting geldt voor alle Fransen vanaf 12 jaar. “In functie van de evaluatie van de situatie, gaan we ons de vraag stellen of de pas nog uitgebreid moet worden naar andere activiteiten”, zo zei de president nog.

Niet-gevaccineerde reizigers uit risicolanden die arriveren in Frankrijk moeten vanaf deze week ook verplicht in quarantaine bij aankomst in het land.

Griekse verplichtingen

Volledig scherm De Griekse premier Mitsotakis © REUTERS

Ook Griekenland gaat vanaf 1 september de vaccinatie verplichten voor zorgverleners. De vaccinatie wordt vanaf 16 augustus al verplicht voor mensen die in de rusthuizen werken. “Zij die dat niet doen worden tijdelijk op inactief gezet vanaf 16 augustus”, zei de Griekse premier Mitsotakis. “We gaan het land niet opnieuw sluiten door de houding van sommigen.”

Bovendien legt de Griekse regering bijkomende regels op die de vaccinatie moeten aanmoedigen. Zo mogen de Grieken en reizigers voortaan niet meer binnen zitten in restaurants of culturele instellingen als ze niet volledig gevaccineerd zijn.

Ook in Italië zijn zorgverleners verplicht om zich te laten vaccineren.

LEES OOK: