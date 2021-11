Frankrijk verplicht mondmaskers in skigebieden

OVERZICHT. Druk op ziekenhui­zen neemt toe: deze maatrege­len worden getroffen

De verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen komen steeds meer onder druk te staan nu de coronacijfers opnieuw al een tijdje aan het stijgen zijn. In sommige ziekenhuizen worden operaties uitgesteld, in andere worden er zelfs operatiezalen gesloten. Daarnaast dreigt er soms nog een tekort aan personeel in de ziekenhuizen. Een overzicht van de problemen en maatregelen die genomen worden.

5 november