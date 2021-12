Frankrijk verkort termijn boosterprik, verstrengt gezondheidspas en maakt derde prik verplicht voor zorgpersoneel en brandweer

Ook in Frankrijk is beslist om de termijn tussen de basisvaccinatie en de boosterprik in te korten tot vier maanden. Dat maakte de Franse premier Jean Castex vrijdag bekend. Ook de regels rond het coronacertificaat zullen worden aangescherpt. De boosterprik wordt vanaf eind januari verplicht voor zorgpersoneel en de brandweer, kondigt de Franse gezondheidsminister zaterdag aan.

Om de druk om zich te laten vaccineren op te voeren, zal de regering begin volgend jaar een wetsvoorstel indienen om de Franse gezondheidspas te veranderen in een vaccinatiepas. Dat betekent dat mensen gevaccineerd moeten zijn om restaurants binnen te mogen of het openbaar vervoer over lange afstand te gebruiken. Ook wie recent herstelde na een coronabesmetting zal nog een certificaat kunnen krijgen. Volgens de huidige regels kan een recente negatieve test dienen als gezondheidspas, zelfs zonder vaccinatie.

“Het is onaanvaardbaar dat de weigering van een paar miljoen Fransen om zich te laten vaccineren het leven van een heel land in gevaar brengt en het dagelijks leven van de overgrote meerderheid van de bevolking beïnvloedt”, zei Castex in een toespraak op televisie.

De kern van de bezorgdheid is de opkomst van de zeer besmettelijke omikronvariant, die volgens de premier begin 2022 in Frankrijk dominant zou kunnen zijn. Om die reden wil Frankrijk de vaccinatiecampagne versnellen. Vanaf 3 januari wordt de termijn voor de boosterprik met een maand ingekort tot vier maanden, net zoals dat in ons land al het geval is.

Eindejaarsfeesten

Castex kondigde ook aan dat grote openbare feesten en vuurwerk op oudejaarsavond verboden worden. Hij raadde iedereen -ook gevaccineerden- bovendien aan een zelftest te doen voordat ze samenkomen tijdens de feestdagen. Verder gelden bij onze zuiderburen net zoals bij ons geen strenge maatregelen tijdens de feestdagen, al drong de premier er wel op aan om grote bijeenkomsten te vermijden en te vieren in beperkte kring.

Sinds vandaag gelden er bovendien strengere inreisbeperkingen voor reizigers afkomstig uit Groot-Brittannië, aangezien de omikronvariant daar al wijdverspreid is.

Verplichte derde prik voor zorgsector en brandweer

Franse zorgkundigen en brandweerlieden moeten vanaf 30 januari een derde dosis hebben van een vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft minister van Gezondheid Olivier Véran zaterdag aangekondigd. Hij stelde dat Frankrijk momenteel “verschillende ziekenhuisclusters van de omikronvariant” telt.

“We gaan de vaccinatieverplichting van de zorgkundigen en brandweer versterken door vanaf 30 januari de derde dosis toe te voegen. We willen niet dat, zoals in Schotland, 25 tot 30 procent van de zorgkundigen niet kunnen werken omdat ze in quarantaine zijn”, zei de minister op radiozender France Inter. “We hebben verschillende ziekenhuisclusters van de omikronvariant, vooral in de regio van Parijs.”

Véran verklaarde zaterdag nog dat Frankrijk “als alles goed gaat” vanaf woensdagnamiddag begint met de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. De ethische commissie gaf daarover vrijdag een positief advies, de gezondheidsautoriteit formuleert begin volgende week haar conclusies “en zal ons waarschijnlijk zeggen dat we mogen beginnen”. Woensdagochtend volgen dan de conclusies van het oriëntatiecomité rond de vaccinatiestrategie. De jonge kinderen zullen geen vaccinatiepas moeten voorleggen.