Frankrijk verbiedt korteafstandsvluchten als treinverbinding mogelijk is

Een Franse wet die binnenlandse vluchten verbiedt tussen twee Franse steden wanneer er een treinverbinding bestaat die minder dan 2,5 uur duurt, is dinsdag in voege getreden. Het wetsvoorstel kadert in de Franse aanpak van de klimaatverandering. Daarnaast wil Frankrijk ook het gebruik van privéjets voor korte vliegreizen aan banden leggen.

De wet werd in 2021 al gestemd, maar werd na protest van de Vereniging van Franse Luchthavens (UAF) en de Europese tak van belangenorganisatie Airports Council International eerst onderzocht door de Europese Commissie. Die gaf in april van dit jaar groen licht. Op dinsdag 23 mei trad de wet eindelijk in werking.

Volgens de nieuwe wet moet het gaan om een regelmatige, tijdige verbinding tussen de twee steden in kwestie. Reizigers moeten in staat zijn om in één dag heen en terug te reizen tussen beide steden en acht uur op hun bestemming kunnen doorbrengen.

Air France had eerder al drie routes geschrapt waarvan de CO2-uitstoot te hoog zou zijn. De routes in kwestie vertrokken allemaal vanuit de luchthaven Parijs-Orly, richting Bordeaux, Lyon en Nantes. Die drie steden zijn immers allemaal bereikbaar met een hogesnelheidstrein en de treinrit is bovendien sneller dan het vliegtuig.

Volgens critici gaat het echter om een symbolische maatregel, aangezien slechts drie verbindingen geschrapt worden.

Burgerinitiatief

De Franse Burgerconventie voor het Klimaat, die in 2019 in het leven werd geroepen door president Emmanuel Macron, en waarvan 150 burgersleden negen maanden lang een reeks voorstellen uitwerkten voor de aanpak van de klimaatverandering, kwam in 2020 met het voorstel op de proppen en pleitte ervoor om treinreizen te schrappen tussen bestemmingen waarvoor een treinverbinding van minder dan vier uur bestond.

Na tegenwind van sommige Franse regio’s en van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM schroefden parlementsleden dat echter terug tot 2,5 uur.

Nochtans had ook de Franse consumentenorganisatie UFC-Que Choisir erop aangedrongen om de limiet op vier uur te houden. “Gemiddeld stoot een vliegtuig 77 keer meer CO2 per passagier uit dan een trein op deze routes, zelfs al is de trein goedkoper en de verloren tijd beperkt tot 40 minuten”, aldus de groep.

Privévliegtuigen

Frankrijk werkt ook aan maatregelen om het gebruik van privéjets voor korte vliegreizen in te perken. Volgens de Franse transportminister Clément Beaune kan het land niet langer tolereren dat de allerrijksten rondreizen in privévliegtuigen terwijl de modale burger bezuinigt om de energiecrisis en klimaatverandering aan te pakken. Wat de maatregelen precies zullen inhouden, is nog onduidelijk, maar forse taksen en strengere regels zijn waarschijnlijk.