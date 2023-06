Frankrijk verbiedt congres van Iraanse oppositie. “Een succes dat Teheran aan België te danken heeft”

Vijf inzitten­den onder wie twee steenrijke zakenman­nen en weinig kans op ontsnappen: alles wat we weten over de vermiste duikboot

De zoektocht naar de duikboot die sinds zondag vermist is, gaat nog steeds verder. De vijf inzittenden van de onderzeeër waren onderweg naar het wrak van de Titanic op de oceaanbodem. Wat een acht tot tien uur durende expeditie had moeten zijn, is uitgedraaid op een verontrustende verdwijning van ondertussen al bijna 48 uur. Alles wat we tot nu toe weten op een rijtje. De nieuwste updates zijn te vinden in onze liveblog.