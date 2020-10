Frankrijk vanaf vrijdag in lockdown: bevolking moet zo veel mogelijk binnen blijven, horeca dicht, reizen tussen regio's verboden

De ook in Frankrijk steeds toenemende corona-epidemie heeft Macron en de Franse regering gedwongen een nieuwe lockdown af te kondigen, maakte de president vanavond bekend. Vanaf vrijdag moeten alle Fransen binnen blijven, en wordt naar buiten gaan enkel nog toegelaten om essentiële goederen te kopen, te gaan werken, op zoek te gaan naar medische hulp of zelf hulp te bieden, of om eenmaal per dag maximaal een uur te sporten in de buitenlucht. Wie zijn huis verlaat, heeft daar bovendien een attest voor nodig.

Ook reizen tussen de verschillende Franse regio’s wordt verboden. Uitzondering is een terugkeer uit herfstvakantie, in dat weekeinde zal er tolerantie zijn.

Publieke bijeenkomsten worden verboden. Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels gaan dicht. Macron moedigde voor de handelszaken afhalingen, bestellingen aan huis en bestellingen van op afstand aan. Telewerk wordt de algemene norm, en werken in het bedrijf mag enkel nog als het echt niet anders kan.

Scholen en kinderdagverblijven blijven wel open, enkel universiteiten moeten volledig op onlinelessen overschakelen. Ook bezoek in de woonzorgcentra blijft nog wel toegestaan. De maatregelen zullen minstens tot 1 december gelden.

“Snelheid die meest pessimistische scenario overtreft”

“Het virus circuleert aan een snelheid die we zelfs in de meest pessimistische voorspellingen niet hadden voorzien”, aldus Macron. “Zoals al onze buurlanden worden we getroffen door een plotse opstoot van het virus. We zitten allemaal in dezelfde positie waarbij we overspoeld worden door een tweede golf waarvan we weten dat die harder en dodelijker zal zijn dan de eerste.” Macron stelde dat andere oplossingen, zoals groepsimmuniteit of bescherming van kwetsbare personen niet mogelijk zijn en te veel mensenlevens zouden kosten.

Dit voorjaar ging het land al acht weken op slot toen de pandemie een eerste piek bereikte. In tegenstelling tot de eerste lockdown blijven de openbare diensten, fabrieken en landbouwbedrijven functioneren, met strikte inachtneming van de gezondheidsprotocollen.

Gisteren noteerde Frankrijk met ruim vijfhonderd doden het hoogste dagelijkse sterftecijfer sinds april, op het hoogtepunt van de eerste golf. Het aantal mensen met COVID-19 die in Frankrijk op een reanimatieafdeling liggen, steeg vandaag tot boven de 3.000, een ongezien niveau sinds begin mei, zo blijkt uit de jongste officiële cijfers. Sinds gisteren werden 372 nieuwe opnames op reanimatie (of intensieve zorg) geregistreerd volgens de databank van Volksgezondheid in Frankrijk. Als de COVID-19-patiënten die de afdeling verlieten in rekening worden gebracht, nam het aantal patiënten de jongste 24 uur met 127 toe tot een totaal van 3.036.

Sinds gisteren bezetten coronapatiënten ruim de helft van de capaciteit van de reanimatiediensten. Frankrijk heeft in totaal ongeveer 5.800 bedden op reanimatie, een aantal dat de overheid de komende dagen wil optrekken.

