Frankrijk trommelt meer dan 25.000 agenten op voor kleine finale en finale WK dit weekend

Gestrande Belgen aan Machu Picchu staan voor keuze: urenlang wandelen of wachten. "11 uur aan een stuk gestapt langs de spoorlijn”

Wouter Castryck (42) uit Gent is - net als zijn reisgenoot - één van de Belgische toeristen die vanwege de politieke onrust in Peru al enkele dagen gestrand zijn in Aguas Calientes, het afgelegen en enkel met de trein bereikbare kuuroord van waaruit de historische site Machu Picchu bezocht kan worden. “De treinen rijden niet meer, maar we zitten hier veilig en rustig. Het enige stresserende zijn de opties om zelf te voet vroeger weg te gaan.” Ook de Belgische Kate zat vast in het dorpje, maar besloot wel te voet te vertrekken. “We hebben zo’n 46 kilometer en 11 uur aan een stuk gewandeld langs de spoorlijn.”

11:04