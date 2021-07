Frankrijk stuurt niet-gevaccineerde kinderen bij een besmetting in de klas van school

Franse kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden vanaf september naar huis gestuurd als er in de klas een coronabesmetting is. Leerlingen die wel gevaccineerd zijn, mogen gewoon blijven. “Dit is vanzelfsprekend een stevige aansporing om zich te laten vaccineren”, benadrukt minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer. Eerder had president Emmanuel Macron ook al gehamerd op het belang van vaccinatie om de pandemie tegen te gaan.

De maatregelen gaan in met ingang van het nieuwe schooljaar, over ruim een maand. Ze gelden alleen voor het secundair onderwijs, voor de categorie 12 tot 18 jaar, en niet voor het basisonderwijs. Daar gaan de deuren dicht als er een besmetting is, net zoals dat afgelopen jaar gebeurde.

Maar in het secundair onderwijs komen er dus nieuwe regels. Al bij één besmetting in een klas moeten de niet-gevaccineerde leerlingen vertrekken. Zij krijgen dan thuis online les. Om de vaccinatiegraad bij de middelbare studenten zo hoog mogelijk op te krikken, zullen “6.000 tot 7.000 vaccinatiecentra” worden opgericht binnen of in de buurt van scholen. Leerlingen die schriftelijke toestemming hebben van hun ouders, mogen zich daar laten vaccineren.

Om de scholen een heel jaar open te houden, voert de minister een protocol in met vier scenario’s met verschillende maatregelen, afhankelijk van de besmettingsgraad. In elk van die scenario’s is het dragen van een mondmasker verplicht in middelbare scholen.

Vaccinatiekeuze ouders

De eerste reacties op de nieuwe maatregel zijn alvast kritisch. “Een deel van de kinderen wordt op deze manier gestigmatiseerd. Ze krijgen te horen dat ze niet dezelfde rechten als de anderen hebben. Terwijl het gaat om vaccinatiekeuzes die hun ouders maken”, liet de oudervereniging FPCE weten.

Voor de regering gaat het echter om een principiële zaak. Tot nu toe is nog maar 11,6 procent van alle 12 tot 18-jarigen volledig gevaccineerd. In ons land is dat al 35 procent bij de 12- tot 17-jarigen, terwijl de vaccinaties in die leeftijdsgroep nog volop lopen.

Coronapas

De regels voor de middelbare scholieren gaan zo dezelfde toer op als die voor volwassen Fransen. Inwoners die zich laten vaccineren, krijgen binnenkort op veel plaatsen voorrang. Zo is de toegang tot bijvoorbeeld cafés en restaurants, maar ook ziekenhuizen en sommige treinen, vanaf volgende maand onbeperkt voor gevaccineerden. Niet-gevaccineerden moeten zich voor toegang steeds laten testen.