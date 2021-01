Frankrijk sluit vanaf zondag grenzen voor reizigers van buiten EU

Reizen van of naar landen buiten de Europese Unie wordt verboden, behalve als dat nodig is vanwege dwingende redenen, zei de premier na een topoverleg over de coronapandemie. Wie binnen de EU reist zal bovendien een negatief testresultaat moeten voorleggen, met uitzondering van grensarbeiders. Die maatregel is al van kracht sinds vorige week voor wie het land per vliegtuig of per boot betreedt, en zal nu ook uitgebreid worden voor wie via het land reist.