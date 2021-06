Frankrijk schorst gezamenlijke militaire operaties met Malinese troepen

Zwaarbewa­pen­de Amerikaan­se troepen vallen per ongeluk zonnebloem­olie­fa­briek in Bulgarije binnen

13:30 Amerikaanse soldaten zijn vorige maand per ongeluk een kleine zonnebloemoliefabriek in Bulgarije binnengestormd tijdens een militaire oefening. De eigenaar van de fabriek dient nu een klacht in.