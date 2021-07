Frankrijk roept al zijn onderdanen op Afghanistan te verlaten "gezien de veiligheidssituatie in het land en rekening houdend met de perspectieven op korte termijn", zo heeft de Franse ambassade dinsdag in een communiqué meegedeeld.

"De (Franse) regering legt in de ochtend van 17 juli een speciale vlucht in, met vertrek in Kaboel, om heel de Franse gemeenschap toe te laten naar Frankrijk terug te keren" en "een bijkomende speciale vlucht kan niet worden afgehuurd", vervolgt de ambassade. Zij raadt "alle Fransen formeel aan deze speciale vlucht te nemen of het land meteen met eigen middelen te verlaten.” De diplomatieke missie informeert dat Fransen "die na 17 juli in Afghanistan willen blijven dat zij niet meer kan instaan voor de veiligheid bij hun vertrek."

Volgens de ambassade zijn er "minder dan honderdtal" Fransen geregistreerd als zijnde in Afghanistan.

Ambassadeur David Martinon zei in een dinsdagavond vrijgegegen toespraak aan de vooravond van de nationale feestdag dat het "ambassadeteam aan het werk is", waarmee hij liet uitschijnen dat de diplomatieke missie in de onmiddellijke toekomst open blijft. "Wij zetten onze taak verder, en nu meer dan ooit onze steun aan de islamitische Republiek Afghanistan."

Grootscheeps offensief

De door de Amerikanen geleide internationale troepen zijn zich sinds begin mei beginnen terugtrekken uit Afghanistan, waar ze al twintig jaar aanwezig zijn. Die terugtrekking moet tegen eind augustus rond zijn.

Gebruik makend hiervan zijn de taliban aan een grootscheeps offensief bezig tegen het Afghaanse regeringsleger. Zij hebben uitgestrekte rurale gebieden veroverd. Verstoken van cruciale Amerikaanse luchtsteun bood het regeringsleger maar zwak weerstand en controleert het in essentie enkel nog grote verkeersassen en provinciehoofdsteden waarvan sommigen bovendien omsingeld zijn.

De opstandelingen hebben zich onlangs meester gemaakt van meerdere aan Kaboel grenzende provincies wat doet vrezen dat zij kortelings de hoofdstad en zijn luchthaven zullen aanvallen. Die laatste is voor buitenlanders de enige manier om weg te raken.

In zijn toespraak roept de Franse ambassadeur de taliban op "een einde te maken aan het militair offensief, het gericht moorden in heel het land, de vernietiging van vitale infrastructuur en bedreigingen tegen de politieke en sociale vooruitgang die de Afghanen hebben gerealiseerd tijdens de laatste twintig jaar met steun" van Frankrijk.

"De taliban plunderen, stichten brand, vernietigen gebouwen en energie- plus communicatienetywerken", aldus de diplomaat. "Zij houden zonder onderscheid burgers vast en doden (hen). Dat alles toont aan dat de taliban de rechtsstaat totaal misprijzen."

"In de territoria die zij bezetten onderdrukken zij de mensenrechten, vrouwen en meisjes" en "smoren zij de vrijheid van meningsuiting", aldus Martinon.