Frankrijk repatrieert 10 vrouwen en 25 kinderen uit gevangenenkampen in Syrië.

Amy en Liz vertellen in reportage hoe Zuid-Koreaanse leider van sekssekte hen in zijn macht kreeg

Twee Australische slachtoffers van een sekssekte hebben in een documentaire uitgelegd hoe ze steeds meer in de greep kwamen van hun leider Jung Myung Seok. De Zuid-Koreaan presenteerde zichzelf als de messias die het werk van Jezus Christus kwam vervolmaken. In realiteit is hij echter een veroordeelde verkrachter.