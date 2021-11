Frankrijk redt 272 migranten die probeerden Kanaal over te steken

Groot migranten­kamp ontmanteld vlak bij Belgische grens

De Franse politie is vandaag gestart met de ontmanteling van een groot kamp met ruim duizend migranten in Groot-Sinten, een gemeente in de Franse Westhoek vlak bij de Belgische grens. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin. Concreet gaat het voornamelijk om Koerden. Allen hopen ze de oversteek naar Engeland te kunnen maken. De actie volgt op spanningen tussen Londen en Parijs over het toenemende migrantenverkeer in het Kanaal.

16 november