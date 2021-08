Frankrijk redt 108 migranten op het Kanaal

Californië verplicht als eerste Amerikaan­se staat vaccins of tests voor leerkrach­ten

11 augustus De Amerikaanse staat Californië verplicht de vaccinatie tegen COVID-19 voor leerkrachten en schoolpersoneel. Wie niet gevaccineerd is moet zich regelmatig testen op het coronavirus. Dat heeft gouverneur Gavin Newsom woensdag aangekondigd in een school in Oakland. De vaccinatie is het beste instrument om de pandemie te bestrijden en om scholen open te houden, aldus de Democraat.