Frankrijk rapporteert recordaantal van bijna half miljoen nieuwe besmettingen in etmaal

Communica­tie in Tonga uitgeval­len na onderzeese vulkaanuit­bar­sting: omvang van ramp voor eiland­staat nog onduide­lijk

De tsunami als gevolg van de spectaculaire vulkaanuitbarsting in de buurt van eilandstaat Tonga heeft “aanzienlijke” schade aangericht in Nuku’alofa, de hoofdstad van het land. Dat maakte de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bekend. De dreiging zou wel voorbij zijn. In de regio is de telefoon- en internetverbinding uitgevallen.

16 januari