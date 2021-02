Frankrijk op zoek naar honderden eeuwenoude eiken om torenspits Notre-Dame opnieuw te bouwen

Het waren hartverscheurende beelden, toen de mythische torenspits van de Notre-Dame in april 2019 in elkaar stortte bij de brand in de wereldberoemde kathedraal. De eeuwenoude 96 meter hoge spits uit hout was een van de pronkstukken van het gebouw, maar werd door de vlammen niet gespaard.

Nu, bijna twee jaar later, zijn de plannen en voorbereidingen om de kathedraal herop te bouwen volop bezig. In juli vorig jaar werd beslist dat de torenspits volledig opnieuw gebouwd zou worden zoals hij er oorspronkelijk uitzag toen hij in 1859 door architect Eugène Viollet-le-Duc aan de Notre-Dame werd toegevoegd.

Volledig scherm De torenspits ging in april 2019 mee in vlammen op. © AFP

En daarvoor is er hout nodig. Veel en stevig hout. Experts zijn nu op zoek naar ongeveer 1.000 eiken van 150 tot 200 jaar oud. De stammen moeten recht zijn, 50 tot 90 centimeter in doorsnede, en 8 tot 14 meter hoog. Ze moeten nog voor het einde van maart gekapt worden, voordat het sap in de stam weer begint te stijgen en het hout te vochtig wordt. Nadat de bomen gekapt zijn, worden ze eerst nog minimaal 18 maanden gedroogd vooraleer ze in balken worden gezaagd.

Dominique de Villebonne, vicedirecteur van het Office Nationale de Forêts, zegt aan Le Parisien dat de bomen deel uitmaken van “historisch boserfgoed”. “Het zijn geen bomen van 20 jaar oud, maar wel historische bomen uit bossen die nog zijn aangeplant in opdracht van de Franse koningen, om schepen mee te bouwen en de grandeur van de Franse vloot te kunnen verzekeren.” De bosbeheerdersorganisatie France Bois Forêt, dat de zoektocht naar de geschikte bomen leidt, is blij met de opdracht “een deel van Frankrijks geschiedenis te mogen gebruiken om deze historische structuur herop te bouwen”.

Volledig scherm De heropbouw van de Notre Dame moet tegen 2024 klaar zijn. © AFP

De echte werken aan de kathedraal starten waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar en moeten afgerond zijn in april 2024, vijf jaar na de brand. De hele Notre-Dame heropbouwen zal nog veel meer hout kosten. De kathedraal bevatte tot voor de brand zo veel hout dat de hele structuur onder het dak bekend stond als ‘het bos’.

Ook zijn de overheden overigens op zoek naar duizenden nieuwe stenen, die oorspronkelijk in de twaalfde en dertiende eeuw uit de Parijse ondergrond zijn gehaald. In verschillende steengroeves zijn studies lopende om zo veel als mogelijk “esthetisch en functioneel passende” stenen te vinden waarmee de kathedraal is opgebouwd.

