Frankrijk ontmantelt vluchtelingenkamp nabij Duinkerke na dodelijk schietincident

IN BEELD. Oekraïense jongeren in Kiev nemen deel aan tatoeage-marathon om geld voor leger in te zamelen

In een verlaten fabriek in de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben lokale tattoo-artiesten de afgelopen zeven weken een wekelijkse tatoeage-marathon georganiseerd. Dat doen ze om geld in te zamelen voor het Oekraïense leger, dat sinds de start van de oorlog op 24 februari de meedogenloze strijd tegen de Russen aangaat. In totaal heeft het initiatief al 270.000 Oekraïense grivna (zo’n 8.566 euro) opgeleverd. De meeste klanten kiezen voor symbolische ontwerpen, waarmee ze de liefde en steun voor hun vaderland willen uitdrukken.

24 mei