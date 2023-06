Frankrijk ontdekt grote Russische desinformatiecampagne: imitatie van belangrijke nieuwsmerken

Schietpar­tij in Stockholm: jongen (15) overleden, drie gewonden

Een vijftienjarige jongen is zaterdag gedood en drie andere mensen zijn gewond geraakt bij een schietpartij op klaarlicht dag in Stockholm. Dat meldt de politie. De omstandigheden van de schietpartij zijn nog niet duidelijk. Een uur na de feiten zijn twee mannen opgepakt na een achtervolging in het zuiden van de Zweedse hoofdstad.