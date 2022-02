Frankrijk onderschept Russisch vrachtschip in Kanaal

Man wordt uit autowrak gered in Kiev nadat tank zijn wagen platwalste

Er zijn beelden opgedoken van tanks voertuigen in Oekraïne platwalsen. In deze video is te zien hoe een tank een lukrake bestuurder van de weg ramt in Kiev. Op andere beelden is dan weer te zien hoe de tank bovenop het voertuig blijft staan. Als bij wonder overleeft de inzittende het incident.

25 februari